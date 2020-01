Rata șomajului din județul Covasna este constanta, cifrandu-se in jurul a 3%, de cateva luni. La finele lunii decembrie 2019, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Covasna erau inregistrați 2852 șomeri (din care 1291 femei), rata șomajului fiind de 3,34 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,30 […] Articolul Rata șomajului din județ, cu fluctuații ușoare apare prima data in Mesagerul de Covasna .