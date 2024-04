Rata șomajului a scăzut în București Rata șomajului a scazut in București. Rata șomajului inregistrat in evidențele Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Munca București ( AMOFM ) a fost de 0,84% in luna martie, in scadere cu 0,01 puncte procentuale fața de cea consemnata in februarie. Potrivit unui comunicat al AMOFM, la sfarșitul lunii martie, in evidențele instituției erau inregistrați 10.611 șomeri (din care 6.176 femei), rata șomajului fiind de 0,84%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 0,85%, in martie acest indicator s-a diminuat cu 1,18%. Din totalul de 10.611 persoane inregistrate in evidențele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

