Rata șomajului a crescut ușor în noiembrie, până la 3,32% Rata șomajului a crescut ușor in noiembrie, pana la 3,32% Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,32% in luna noiembrie, cu 0,05 puncte procentuale mai mare decat cea din luna octombrie si cu 0,34 puncte procentuale mai mare decat rata somajului inregistrat in noiembrie 2019. Potrivit unui comunicat remis luni de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), numărul total de şomeri la finalul lunii noiembrie 2020 a fost de 290.676 de persoane, mai mare cu 4.945 de persoane faţă de cel înregistrat la finalul lunii… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

