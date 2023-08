Rată mică la promovabilitatea Bacalureatului în sesiunea a doua Rata cumulata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, inainte de contestatii, este de 29,8%, anunta vineri Ministerul Educatiei. Primele rezultate la sesiunea a doua a Bacalaureatului din acest an au fost vineri afisate, pe site-ul bacalaureat.edu.ro si in centrele de examen, in format anonimizat. ”Rata cumulata de promovare (rezultate initiale ... The post Rata mica la promovabilitatea Bacalureatului in sesiunea a doua appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate Bacalaureat 2023, sesiunea toamna. Notele au fost publicate. Au fost publicate notele la Bacalaureat 2023, sesiunea toamna. Ministerul Educatiei a publicat vineri, rezultatele inregistrate in sesiunea august 2023 a examenului national de bacalaureat inainte de contestatii. Acestea pot fi aceste…

- Rata cumulata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, inainte de contestatii, este de 29,8%, anunta, vineri, Ministerul Educatiei, informeaza Agerpres. Primele rezultate la sesiunea a doua a Bacalaureatului din acest an au fost vineri afisate, pe site-ul bacalaureat.edu.ro…

- Rezultatele la sesiunea a doua a Bacalaureatului din acest an vor fi afisate vineri, pe site-ul bacalaureat.edu.ro si in centrele de examen, in format anonimizat, pana la ora 12,00, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 12,00…

- Rata de promovare inregistrata la examenul national pentru definitivare in invatamant, inainte de contestatii, este de 76,97%, in crestere fata de anul anterior, iar 117 candidati au promovat cu media 10, a anuntat, marti, Ministerul Educatiei.

- Dupa soluționarea contestațiilor, rata de promovabilitate la Bacalaureat 2023 a crescut cu 2,2% și a ajuns la 75%, a anunțat Ministerul Educației, vineri, 7 iulie. Procentul este aproape același cu cel din vara lui 2022.Rezultatele finale la probele scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iunie…

- Ministerul Educatiei va publica, vineri, rezultatele finale ale examenmului de Bacalaureat, dupa solutionarea contestatiilor. Ministerul Educatiei este asteptat sa anunte, vineri, rezultatele finale ale examenmului de bacalaureat, sesiunea de vara, dupa solutionarea contestatiilor. Rezultatele vor fi…

- Un numar de 91.246 de candidati au promovat sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat, informeaza, luni, Ministerul Educatiei. Rata de succes se mentine la peste 70% pe ansamblul tuturor promotiilor, aceasta situatie inregistrandu-se pentru al doilea an la rand in ultimii 11 ani (inainte de solutionarea…

- Luni, 3 iulie, pana la ora 12.00, Ministerul Educației va publica notele la examenele de Bacalaureat 2023, pe platforma edu.ro. Rezultatele vor fi afișate, totodata, la avizierele liceelor unde s-au dat probele.Elevii care intra pe platforma edu.ro pentru a afla notele trebuie sa introduca codul primit…