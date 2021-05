Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghita, a informat, marți, ca incepand de vineri vor fi reguli noi in centrele de vaccinare, unde persoanele care doresc sa se imunizeze pot veni fara programare, in limita locurilor disponibile. „Incepand de vineri, 7 mai, ne propunem…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 din Romania, a anunțat ca de miercuri, 21 aprilie, va incepe activitatea de vaccine prin intermediul centrelor mobile sau prin sprijinul echipelor mobile. „Sunt 14 județe in care vom demara pentru moment aceasta etapa de vaccinare,…

- Este o zi importanta pentru Romania. Astazi, la ora 13:00, persoanele vaccinate anti-COVID le-au depașit ca numar pe cele infectate și raportate cu virusul SARS-CoV-2 – anunța coordonatorul Campaniei Naționala de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, intr-o postare pe internet. El adauga ca ritmul in care…