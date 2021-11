Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a facut un apel la unitatea comunitatii locale, in contextul disputelor generate de reluarea, respectiv nereluarea activitatii fata in fata in unitatile de invatamant si vaccinarea anti-COVID-19 a angajatilor din sistem. „Sunt ingrijorat pentru comunitatea…

- Rata de vaccinare a angajatilor din sistemul de invatamant din judetul Covasna se situeaza sub 45%, afirma conducerea Inspectoratului Scolar Judetean. Potrivit sefului ISJ, Kiss Imre, procentul este mai ridicat in randul cadrelor didactice si mai scazut in cel al personalului nedidactic si auxiliar.…

- Conducerea Camerei de Comert si Industrie (CCI) Covasna a intocmit un ghid intitulat „Noile masuri anti-COVID, pe intelesul micilor comercianti”, prin care isi propune, printre altele, sa clarifice care sunt domeniile de activitate vizate de restrictiile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus.…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe ia in calcul comasarea unor sectii pentru a putea suplimenta paturile destinate pacientilor COVID-19. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a declarat, miercuri, ca una dintre variante este comasarea sectiilor chirurgicale, astfel…

- Noi restrictii se vor aplica de miercuri in mai multe localitati din judetul Covasna unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit pragul de 6 la 1.000 de locuitori, informeaza Institutia Prefectului. Conform hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta adoptate marti, sunt vizate statiunea…

- Prefectul județului Covasna, dr. Raduly Istvan va susține joi, 30 septembrie a.c., audiența la Intorsura Buzaului. Persoanele interesate sunt invitate la sediul primariei pe 30 septembrie, incepand la ora 12:00. Inscrieri se fac la secretariatul primariei sau la numarul de telefon 0267 370 337. …

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va fi dotat cu ventilatoare, paturi de terapie intensiva, precum si cu alte echipamente medicale si materiale sanitare printr-un proiect de gestionare a COVID-19 finantat din fonduri europene. Conducerea spitalului a declarat, miercuri, ca in urma achizitiilor…

- Prefectul județului Covasna, Raduly Istvan, considera ca este nevoie de o mai buna cooperare intre autoritați și reprezentanții mediului de afaceri din județ. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a ajuns la aceasta concluzie in urma celor șase runde de intalniri „foarte instructive” pe care le-a…