Rata de pozitivare scade sub 10% în ultimele 24 de ore. Peste 1.000 de pacienți infectați, în stare gravă In ultimele 24 de ore au fost raportate 3.218 cazuri de infectare cu coronavirus, dupa ce s-au efectuat aproximativ 27.000 de teste, ceea ce inseamna ca rata de pozitivare a scazut sub 10%. Numarul pacienților aflați in stare grava ramane ridicat. Pana astazi, 16 ianuarie, in Romania, au fost confirmate 691.488 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 620.058 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.218 cazuri noi de persoane infectate cu Covid – 19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

