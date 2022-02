Rata de infectare la nivel național a urcat la 20,69 la mie Rata de infectare la nivel național a ajuns la 20,69 la mie, in creștere fața de joi, cand fusese 19,88 potrivit datelor transmise vineri de autoritați. In Capitala indicatorul se apropie de 38 la mia de locuitori, in vreme ce in Cluj și Timiș se apropie de 30 la mie. Cele mai mici valori le intalnim in Suceava, Vaslui și Mehedinți. Cat privește numarul de cazuri noi, cele mai multe au fost in București (peste 6700 de cazuri), urmat la mare distanța de Ilfov și Argeș. Graficul urmator ilustreaza numarul de cazuri noi raportate vineri de catre autoritați: Mai jos, topul județelor dupa rata de infectare:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

