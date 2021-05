Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare din municipiul București a scazut pentru prima oara la sub 1 la mia de locuitori. Conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica (DSP), incidența imbolnavirilor cu Covid – 19 din Capitala este luni de 0,94 la mie. Cu o zi in urma, acest indice era in București de 1,06 la…

- Rata de infectare in Capitala continua sa scada. Acest indice a ajuns, vineri, la 1,21 la mie. Conform datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica, vineri, la ora 10.00, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile era de de 1,21 la mia de locuitori. Joi, acest indice era de 1,3 la mie. Miercuri,…

- Copiii de gradinita si din ciclul primar, precum si cei din scolile speciale vor merge miercuri la cursuri indiferent de incidenta COVID-19, iar in localitatile unde aceasta este sub 1 la mia de locuitori vor reincepe scoala cu prezenta fizica si elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a…

- „Rata de incidenta este de 3,68 astazi, deci coboara, usor-usor, spre 3,5. Deocamdata, masurile de siguranta sanitara sunt aceleasi pe care le-am aplicat si pana acum. In momentul in care vom ajunge sub 3,5, atunci programul operatorilor economici va fi pana la 21 in toate zilele si vor putea fi deschise…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii din zonele carantinate, de exemplu cele de langa Capitala, nu pot trece pe declaratia pe propria raspundere ca merg la scoala in Bucuresti, unde rata de infectare cu COVID-19 este mai mica, deoarece nu exista o astfel de rubrica. ”Sunt…

- Tulpina sud-africana a fost confirmata și in Romania , iar primele doua cazuri au fost identificate la București și la Pitești. Fosta jurnalista Liana Alexandru a marturisit, intr-o postare emoționanta pe pagina ei de pe o rețea sociala, preluata de HotNews, ca este unul dintre cei doi pacienți cu COVID-19…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca Directiile de Sanatate Publica trebuie sa aiba disponibilitate pentru testarea COVID a elevilor si cadrelor didactice acolo unde nu exista cabinete medicale scolare, scrie Agerpres . “Testarea elevilor este recomandata, pentru ca este singura modalitate…