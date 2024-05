Stiri pe aceeasi tema

- Peste 870 de șoferi vitezomani, depistați de polițiștii din Alba in ultima saptamana. Zece dintre ei, lasați fara permise Peste 870 de șoferi vitezomani, depistați de polițiștii din Alba in ultima saptamana. In perioada 15-21 aprilie, polițiștii rutieri din Alba au desfașurat operațiunea ROADPOL Speed,…

- Pe langa faptul ca sunt colegi de breasla, Nicolae Guța și Tzanca Uraganu sunt și buni prieteni. Dovada ca relația dintre cei doi este buna a venit de curand, atunci cand au cantat impreuna, pe TikTok, in contextul in care toata lumea a crezut ca au ceva de imparțit.

- Comunicat de presa | A inceput forfota campaniei electorale. NU va lasați pacaliți de politicienii care nu au livrat ce au promis! A inceput forfota campaniei electorale. NU va lasați pacaliți de politicienii care nu au livrat ce au promis! Am intrat in perioada de precampanie electorala. Tineti-va…

- Contractul "Servicii de asternere mixturi asfalticeldquo; a fost atribuit de Termica Distributie Navodari SRL societatii Serconstruct Roads. Valoarea contractului atribuit este de 899.909,5 lei. Serconstruct Roads a semnat cu Termica Distributie Navodari SRL. Contractul "Servicii de asternere mixturi…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a semnat, joi, Ordinul pentru aprobarea cuantumului unitar al platilor directe aferente cererilor de plata depuse in anul 2023, finantate din FEGA prin interventiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, potrivit news.ro Ordinul creeaza cadrul normativ pentru…

- Neoprirea la trecerile la nivel cu cale ferata, lipsa documentelor și expirarea inspecției tehnice auto reprezinta principalele motive din cauza carora au fost amendați unii șoferi in weekend, in Timiș. Poliția a organizat o acțiune ce a vizat trecerile la nivel cu calea ferata din județ.

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a semnat astazi impreuna cu ministrul energiei Sebastian Burduja la Ministerul Energiei contractul privind „Reabilitarea sistemului de transport si distribuție energie termica in municipiul Suceava ” in valoare totala de 362.290.407,72 lei (72.817.801,48 euro).…