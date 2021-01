Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj a facut publice vineri ratele de incidența a cazuirlor de Covid-19 pe UAT-uri din județul Cluj. La Gherla, rata se menține peste 3, cu o valoare de 3,14 la 1000 de locuitori. La Dej e 2,43, iar la Cluj-Napoca 5,03. O valoare crescuta se inregistreaza…

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj a facut publice vineri ratele de incidența a cazuirlor de Covid-19 pe UAT-uri din județul Cluj. La Gherla, rata se menține peste 3, cu o valoare de 3,14 la 1000 de locuitori. La Dej e 2,43, iar la Cluj-Napoca 5,03. O valoare crescuta se inregistreaza…

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj a facut publice vineri ratele de incidența a cazuirlor de Covid-19 pe UAT-uri din județul Cluj. La Gherla, rata se menține peste 3, cu o valoare de 3,14 la 1000 de locuitori. La Dej e 2,43, iar la Cluj-Napoca 5,03. O valoare crescuta se inregistreaza…

- Dupa o luna de scadere continua a ratei Covid la Gherla, aceasta are o creștere ușoara in ultimele zile. Potrivit datelor de la CJSU Cluj, pe 14 decembrie rata este de 4,95 cazuri la mie. Duminica a fost 4,87, iar vineri de 4,61. In urma cu o saptamana era 5,17. La Dej, rata era luni …

- Potrivit datelor anunțate vineri de Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj, rata de incidența a cazurilor de Covid-19 la Gherla a inregistrat o noua scadere, iar valoarea este in prezent sub 7. Astfel, la zi se inregistreaza la Gherla o rata de 6,37 cazuri la mie. Gherla se afla acum sub…

- Potrivit datelor anunțate vineri de Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj, rata de incidența a cazurilor de Covid-19 la Gherla a inregistrat o noua scadere, iar valoarea este in prezent sub 7. Astfel, la zi se inregistreaza la Gherla o rata de 6,37 cazuri la mie. Gherla se afla acum sub…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a facut publice luni cifrele privind incidența cazurilor de infecții cu covid-19 la nivelul județului Cluj. Cifrele arata o situație relativ asemanatoare pentru Gherla fața de ultima raportare, respectiv 10, 64 cazuri la mia de locuitori. Cluj-Napoca…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a facut publice vineri ratele de incidența ale cazurilor de infectare cu Covid-19 in orașele și comunele județului Cluj. Din situația anexata rezulta ca la Gherla, rata de incidența este sub 9, in creștere de la 8.53 la 8.96 la mie. La Dej rata este…