RAT cere mai mulţi bani Primăriei Craiova RAT-ul scumpeste costul pe kilometru pentru autobuze si tramvai. Un kilometru parcurs de un autobuz ajunge sa coste 9,85 de lei, iar unul parcurs de tramvai costa 17 lei. Scumpirea nu se va resimti in buzunarul calatorilor. Operatorul de transport local, RAT SRL, cere Primariei Craiova modificarea contractului „de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate”. Contractul a fost incheiat in anul 2018 si este valabil pentru o perioada de 10 ani. Modificarea vizeaza in fapt „costul unitar pe kilometru”. Costul reprezinta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

