Stiri pe aceeasi tema

- Șoferuls-a prezentat, vineri, la Tribunalul Maramures, unde s-a judecat recursul inaintat de procurori fata de decizia Judecatoriei Baia Mare de a-l lasa in libertate pe tanar.Florin Onaci este acuzat de ucidere si vatamare corporala grava din culpa. In urma teribilului accident, soțul tineri care a…

- Soferul care a spulberat in doar cateva secunde doua destine intr-o statie din Baia Mare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Initial tot instanța a dispus punerea lui in libertate pentru cercetare. Soferul vinovat pentru moartea unei tinere si ranirea grava a sotului acesteia la Baia Mare…

- Soferul bulgar care a provocat, luni, accidentul soldat cu cinci morti, pe DN 6, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informeaza, joi, IPJ Teleorman. "Soferul de cetatenie bulgara care a provocat accidentul soldat cu decesul mai multor persoane, in data de 5 iulie, de pe DN 6, in urma…

- Soferul bulgar care a provocat, luni, accidentul soldat cu cinci morti, pe DN 6, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informeaza, joi, IPJ Teleorman. "Soferul de cetatenie bulgara care a provocat accidentul soldat cu decesul mai multor persoane, in data de 5 iulie, de pe DN 6, in urma prezentarii…

- Soferul BMW-ului care a intrat cu masina intr-o statie de autobuz din Baia Mare si a ucis o tanara in varsta de 20 de ani, iar pe sotul ei l-a bagat in coma, ramane in libertate. Potrivit informatiilor obtinute de reporterul Observator, Simona Vasiac, judecatorii au decis ca soferul masinii, care…

- Un tanar din comuna buzoiana Largu a ajuns in arestul politiei, dupa ce a intrat cu masina intentionat intr-un grup de persoane. Pe fondul unui conflict mai vechi, individul de 21 de ani s-a urcat la volanul BMW-ului si s-a indreptat tinta catre cei patru tineri pe care voia sa se razbune.Cei patru,…

- Anumite indicii privind coordonarea acelei descinderi intr-o casa din Clinceni, județul Ilfov, in care se aflau doua femei – mama și fiica -, i-au facut pe procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București sa preia investigațiile. Evenimentul zilei a aflat ca exista posibilitatea ca un…

- Doi tineri au murit luni de dimineața la Baba Ana, in Prahova, in mașina condusa de un prieten care a pierdut controlul volanului. BMW-ul X6 s-a rostogolit 300 de metri, scrie Observatorul Prahovean . Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 04.30, pe DJ 102D, in comuna Baba Ana, doi tineri de 29…