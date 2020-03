Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international brazilian Ronaldinho si fratele sau Roberto au fost "inselati", astfel ca nu vor fi pusi sub acuzare pentru ca au intrat in Paraguay cu un pasaport fals, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Procurorul care se ocupa de caz, Federico Delfino, a cerut renuntarea la acuzatii…

- Ronaldinho, fostul star al fotbalului brazilian, castigator al Balonului de Aur in 2005, si fratele sau Roberto de Assis au fost retinuti de politie si sunt vizati de o ancheta in Paraguay, fiind acuzati ca au intrat in aceasta tara cu pasapoarte false, au anuntat autoritatile paraguayene, citate de…

- Conform declarațiilor lui Euclides Acevedo, Ministrul de Interne din Paraguay, celebrul Ronaldinho a fost arestat in Asuncion, unde participa la un curs de educație sanitara pentru copii. Atat fosta mare vedeta, cat și fratele sau, Roberto, au fost saltați, miercuri noaptea, sub acuzația de deținere…

- Este veste incredibila. Primul pacient diagnosticat cu coronavirus nu mai are boala! Este anunțul facut de specialiștii de la Matei Balș, unde barbatul e internat. Daca și testul care ii va fi facut peste 24 de ore va fi negativ, barbatul va fi externat și lasat sa mearga acasa.Citește și:…

- Guvernul condus de premierul Ludovic Orban ar putea incasa o lovitura de proporții! O mișcare in regim de urgența a inceput in Parlamentul Romaniei.Am putea asista la o adevarata rasturnare de situație in privința... Citește AICI ce LOVITURA IN PLIN ar putea incasa Guvernul Orban - Mișcare in regim…

- Ambasada Ucrainei in Iran a renuntat la o mentiune initiala conform careia accidentul avionului Boeing-737 al companiei Ukraine International Airlines prabusit langa Teheran a fost provocat de o problema la motorul aeronavei, transmite Reuters.

- Polițiștii din Romania ar putea primi o lovitura pe cinste, deși premierul Ludovic Orban i-a dat asigurari lui Dumitru Coarna, șeful SNPPC, ca acest lucru nu se va intampla.Un proiect de lege a fost demarat in procedura de urgența... Citește AICI ce LOVITURA ar putea incasa polițiștii - A…

- Rasturnare de situatie in cazul dublei crime din judetul Satu Mare. Principalul suspect ar fi un localnic cu antecedente penale, iar cei doi barbati de etnie roma au fost scosi din cercul de suspecti.