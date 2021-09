Răsturnare de situație în Islanda: Bărbații rămân majoritari în parlament după renumărarea voturilor Islanda parea sa fi ales un parlament în care femeile dețin un numar majoritar de mandate însa o renumarare a voturilor de duminica noaptea a aratat ca barbații vor ramâne majoritari, relateaza Euractiv, citând televiziunea publica de la Reykjavik.



Treizeci de femei au fost alese în legislativul unicameral cu 63 de locuri al Islandei, cel mai vechi din lume. Numaratoarea inițiala a voturilor arata ca numarul femeilor alese în acest parlament fondat în anul 930 ar fi de 33.



Doar trei țari din lume - Rwanda, Cuba și Nicaragua - au mai multe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeile vor fi majoritare in noul parlament islandez, o premiera in Europa, potrivit rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare, publicate duminica, relateaza France Presse. Dintre cele 63 de locuri din Althingi, 33 vor fi detinute de femei, adica 52,3%, conform proiectiilor bazate pe rezultatele…

- Coaliția stânga-dreapta ce conduce Islanda și-a întarit majoritatea dupa un scrutin ce – pentru prima oara – aduce mai multe femei decât barbați în parlament, potrivit datelor finale anunțate duminica și citate de Reuters. Sondajele prognozau ca puterea nu…

- Norvegia, una dintre tarile cu cele mai importante performante la JO de iarna, s-a declarat impotriva impunerii vaccinului pentru sportivii care vor participa la Olimpiada de la Beijing din 2022, asa cum a anuntat ca va proceda Comitetul olimpic american, scrie Reuters, citat de agerpres. De asemenea,…

- Potrivit cercetatorilor din Suedia, barbații singuri emit peste 18% mai multe gaze cu efect de sera decat femeile. Un nou studiu, publicat in Journal of Industrial Ecology din 19 iulie, a comparat amprenta de carbon atat a barbaților singuri, cat și a femeilor singure. Comparațiile au fost facute inainte…

- Pe podium se afla Finlanda, Islanda si Danemarca. In top 10 sunt state cu un standard de viata ridicat, insa din care lipseste SUA. In urma crizei COVID, clasamentul nu a avut schimbari majore, au precizat cei de la Statista. In top 10, printre tarile scandinave se mai numara Suedia si Norvegia. SUA…

- Ritmurile electrizante ale acestei veri continua sa curga in caștile noastre odata cu Millerba. Astazi se lanseaza un nou remix al piesei FLY PROJECT – MILLERBA, care a inregistrat deja 1.4 milioane de vizualizari, ea ajungand in atenția ascultatorilor din mai multe țari, precum Suedia, Norvegia, Finlanda,…

- Dupa ce a avut succes cu piesa in Germania, Suedia, Norvegia, Finlanda, Polonia și, desigur, Francis On My Mind lanseaza remixul „Circle Of Love”, realizat de Henri Purnell. Henri Purnell este un producator stabilit in Germania, care iși propune ca prin muzica sa ajunga la cat mai mulți oameni și sa…