- Curtea de Apel Bucuresti a suspendat decizia prin care premierul Ludovic Orban l-a eliberat pe Andrei Tinu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie (ANC). Decizia CAB este una provizorie, pana cand se va judeca pe fond cererea lui Andrei Tinu de anulare a deciziei prim-ministrului,…

- Un judecator de la Sectia de contencios a Curtii de Apel Bucuresti a dispus marti suspendarea deciziei prin care premierul Ludovic Orban l-a eliberat pe Andrei Tinu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie (ANC), transmite Agerpres. Decizia CAB este una provizorie, pana…

- Curtea de Apel București i-a dat caștig de cauza lui Andrei Tinu, așadar Ludovic Orban trebuie sa-l repuna pe acesta de indata in funcție. Potrivit instanței, schimbarea lui Andrei Tinu nu este motivata, declara Andrei Tinu pentru dcnews.ro. In plus, acesta se afla in concediu medical la data eliberarii…

