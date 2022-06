Nationala Romaniei, primele puncte in grupa din Liga Natiunilor

Atacantul George Puscas, pasa de gol, dar si penalty ratat.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a obtinut prima victorie si, in acelasi timp, primele puncte in grupa din Liga Natiunilor, 1 0 pe teren propriu, in Giulesti, cu Finlanda.Succesul tricolorilor a fost, totodata,… [citeste mai departe]