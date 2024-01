Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații in cazul incendiului de la Ferma Dacilor. Noul avocat al patronului pensiunii unde opt persoane și-au pierdut viața, dupa ce flacarile au cuprins imobilul, a dezvaluit ca exista trei martori cu identitate protejata care urmeaza sa depuna marturie ca incendiul din a doua zi de Craciun…

- Eșec total pentru cel care visa, mai mult decat clientul sau, se pare, la o victorie in instanța! Iancu Toader nu a reușit sa-i pacaleasca pe judecatorii de la Tribunalul Prahova cu tertipurile sale avocațești ieftine, gandite și aplicate in procese de divorț, și nu in dosare de o asemenea greutate.…

- In urma tragediei provocate de incendiul devastator care a ucis opt persoane, in cea de-a doua zi de Craciun, la complexul turistic Ferma Dacilor, avocatul Iancu Toader, cel care il reprezinta pe controversatul om de afaceri Cornel Dinicu in dosarul in care acesta este arestat preventiv, a facut cateva…

- Potrivit surselor Gandul, Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, și-ar dori sa-l infieze pe unicul fiu ramas in viața al prietenului sau, fostul bodyguard Lucian Pif, care a pierit alaturi de ceilalți doi baieți ai sai in flacarile care au mistuit Ferma Dacilor. Baiatul in varsta de 16 ani mai avea…

- Surse din ancheta spun ca se ia in calcul varianta unui scurtcircuit la un resou, care ar fi fost in mansarda pensiunii. Zeci de angajații sunt audiați, astazi, la Prahova. Aceștia le-au declarat anchetatorilor ca la mansarda cladirii erau reșouri. Oamenii au precizat ca au existat chiar rude ale patronului…

- Bilantul negru dupa incendiul devastator de la Ferma Dacilor din satul Tohani continua sa creasca, dupa ce cadavrul carbonizat al unui copil a fost gasit miercuri dimineata, la pensiunea mistuita de flacari. „A fost extrasa cea de-a saptea victima carbonizata (minor)”, a transmis ISU. Pompierii continua…

- Mai multe trupuri carbonizate au fost gasite in urma incendiului care a mistuit o pensiune din Prahova, in a doua zi de Craciun. Alte 18 persoane au reușit sa se salveze. Tragedia ridica numeroase semne de intrebare, iar DNA a intrat pe fir. Se discuta și trecutul controversat al lui Cornel Dinicu

- Cornel Dinicu este de negasit! Apropiații acestuia sunt de parere ca acesta a murit in timpul incendiului. Ipoteza apropiaților este intarita de faptul ca acesta nu a raspuns la telefon pana la acest moment. In prezent, pompierii fac demersuri pentru a da de urma celor doua persoane disparute. Printre…