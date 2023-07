Răstunare de situație: S-a aflat de ce s-a scufundat, de fapt, Titanicul Potrivit unui studiu recent despre tragedia din aprilie 1912, publicat in Physics World, concluzia este ca nu exista un singur factor responsabil pentru scufundarea Titanicului, ci o combinație de evenimente tragice. Cercetatorii au analizat deficiențele structurale ale navei și secvența de evenimente care au avut loc in noaptea de 14 aprilie 1912. La ora 23:40, dupa ce a lovit un iceberg in Atlanticul de Nord, Titanicul a inceput sa se scufunde. In doar trei ore, nava a disparut sub ape, cu pierderea a doua treimi din cei 2.224 de pasageri la bord, conform Historia. CITESTE SI Razboiul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

