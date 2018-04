Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura a anuntat ca nicio persoana nu va fi pusa sub acuzare pentru moartea acestuia. Prince a murit din cauza unei supradoze accidentale de fentanil, “Prince nu avea idee ca lua o tableta contrafacuta, care putea sa ii provoace moartea”, a declarat procurorul Mark Metz,…

- Prince a murit din cauza unei supradoze accidentale de fentanil, astfel ca nicio persoana nu va fi pusa sub acuzare, a anuntat Procuratura din Minnesota. "Prince nu avea idee ca lua o tableta contrafacuta, care putea sa ii provoace moartea", a declarat procurorul Mark Metz, din comitatul Carver.…

- La doi ani de la moartea cantarețului Prince, procurorii au decis: a murit din cauza unei supradoze accidentale de fentanil. Așadar, nicio persoana nu va fi pusa sub acuzare. „Prince nu avea idee ca lua o tableta contrafacuta care putea sa ii provoace moartea“, a declarat procurorul Mark Metz, din comitatul…

- Justitia americana a anuntat joi ca nu vor fi urmariri penale ca urmare a anchetei asupra circumstantelor mortii lui Prince, in afara de a stabili cum si-a procurat analgezicele care i-au provocat moartea, scrie AFP.Cantaretul a murit la varsta de 57 de ani pe 21 aprilie 2016, victima unei…

- Justitia americana a anuntat joi, 19 aprilie, ca nimeni nu va fi pus sub acuzare, in cazul morții lui Prince. In acest caz, nu se va declansa urmarirea penala la finalul anchetei privind circumstantele mortii lui Prince, in contextul in care nu a reusit sa stabileasca cum si-a procurat acesta analgezicul…

- Prince a murit pe 21 aprilie 2016, la varsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil, potrivit raportului initial al autoritatilor din Minneapolis. Noul raport - care este unul confidential - arata ca, la momentul mortii, nivelul de fentanil din sangele lui Prince era…

- Procuratura din Minneapolis, SUA, ar putea redeschide ancheta asupra mortii cantaretului american Prince, iar o decizie in acest sens ar putea fi luata "in viitorul apropiat". Procurorul sef a declarat ca examineaza rapoartele incheiate in timpul anchetei initiale asupra mortii lui Prince si ca va lua…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, susține ca inregistrarile care au aparut in mass-media arata miezul conduitei unor colegi din procuroratura și arata ca aceștia nu pot fi acceptați in sistem. Lazar a explicat ca Parchetul General va achiziționa un sistem de transcriere automata a declarațiilor…