- Compania Nationala Posta Romana anunta lansarea unui proiect unic in tara, primul oficiu postal adaptat persoanelor nevazatoare sau cu deficiente de vedere. Compania Nationala Posta Romana precizeaza ca in Oficiul Postal 39 din Bucuresti au fost instalate dispozitive ajutatoare si materiale tactilo-vizuale.…

- Cea mai grava epidemie de gripa aviara cu care s-a confruntat vreodata Japonia a decimat efectivele de pasari si a dus la cresterea exploziva a pretului la oua, iar acum nu mai exista suficient teren pentru a ingropa pasarile moarte, relateaza Bloomberg, citat de Agerpres. Peste 17 milioane de pasari…

- Parchetul din Sofia a lansat o ancheta privind suspiciunea de terorism in urma unor alerte false cu bomba ce au fost trimise pe adresele de e-mail ale mai multor scoli de pe intreg cuprinsul Bulgariei si au fost prezentate de presa, conform unui anunt facut marti de procurori, potrivit Agerpres. In…

- S-au scris sute, mii de carti despre rugaciune. Oricine vrea poate afla ce au invatat Sfintii Parinti despre puterea, despre valoarea, despre necesitatea rugaciunii. Ce au invatat despre cat de des trebuie sa ne rugam, despre cum trebuie silita mintea sa fie atenta la cuvintele rugaciunii, despre cum,…

- Marina Yankina, 58 de ani, un oficial al Ministerului rus al Apararii, a fost gasita moarta dupa ce a cazut de la etaj, potrivit New york post. Un inalt oficial rus al apararii in razboiul impotriva Ucrainei a fost gasit mort miercuri dupa ce a cazut de la o fereastra de la etajul 16 al […] The post…

- Frate! „Cine esti tu, ca sa judeci pe sluga altuia? Pentru stapanul sau sta sau cade. Dar va sta, caci Domnul are putere sa-l faca, sa stea” (Romani 14, 4)”. Dumnezeu este Lumina și Iubire! Adevarul este Jertfa și Cruce! Cine s-a suit mai presus de cruce afara de Hristos? Și cine s-a suit mai presus…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost victima unui accident dramatic la o sala de fitness din Capitala, dupa ce un aparat de 200 de kilograme s-a prabușit peste el și l-a lovit in zona capului. Tanarul se afla la o sala pe care o frecventa de doua luni cand aparatul la care […] The post Un adolescent,…