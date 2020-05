Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca unii polițiști trec la amenzi , in timp ce alții prefera sa faca indrumare, ajutandu-i pe romani sa completeze celebrele adeverințe pentru deplasare in afara locuinței, a nedumerit-o pe Renate Weber. Astfel, in calitatea ei de Avocat al Poporului, Weber i-a scris șefului Poliției Romane, pe…

- Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a efectuat o vizita la punctele de trecere a frontierei Nadlac II și Nadlac I, pentru a verifica la fața locului cum se desfașoara tranzitul camioanelor de marfa și al autoturismelor.Vizitele de lucru de duminica la cele doua puncte de pe frontiera,…

- Prefectul Radu Bud a participat in data de 19 martie la ședința in sistem de videoconferința condusa de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, alaturi de prim-ministrul Ludovic Orban și ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, avand ca tema combaterea efectelor COVID-19. La ședința au fost prezenți…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni, ca se vor suspenda, incepand din data de 10 martie, transporturile rutiere si feroviare catre Italia si din aceasta tara catre Romania."Se aproba suspendarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, regulate…

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a fost convocat in aceasta seara la sediul Ministerului Afacerilor Interne.Incepand cu ora 23.30 vor avea loc declarații de presa susținute de ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și de ministrul Sanatații, Victor Costache, la…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a avut vineri o intrevedere cu Fabienne Keller, raportor al Parlamentului European pentru Regulamentul Dublin, si Dragos Tudorache, europarlamentar al grupului Renew Europe, fiind abordate aspecte referitoare la recentele evolutii in ceea ce…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni ca a autoritatile au adoptat o hotarare prin care au fost aprobate masurile necesare pentru cresterea capacitatii de interventie in prevenirea si combatarea infectiilor cu noul coronavirus. In cadrul unei conferinte…

- de cod portocaliu si galben de vreme rea Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a convocat luni, 10 februarie a.c., Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta in contextul emiterii avertizarilor meteorologice COD GALBEN si COD PORTOCALIU. La sedinta au participat reprezentantii institutiilor…