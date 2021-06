Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea a fost amuzata in momentul in care Jador a venit in platoul show-ului pe care il modereaza Catalin Maruța pentru a participa la rubrica ‘Spui tot sau iți va lua gura foc?’. Pe langa faptul ca acesta a oferit un intreg spectacol și a dezvaluit detalii inedite din viața sa, el nu s-a […] The…

- “De la inceputul anului am dispus intensificarea acțiunilor de prevenire a aruncarii deșeurilor in alte locuri decat cele permise, tocmai pentru a responsabiliza sibienii in menținerea curațeniei in oraș și pentru protejarea mediului. Agenții Poliției Locale au desfașurat controale in teren și au monitorizat…

- Inca de mic copil, Ana Porgras a pus sportul pe locul I și s-a axat pe perfecționarea ei, parca uitand de viața ei personala. Ce-i drept, rezultatele au fost pe masura și niciodata nu a dezamagit pe nimeni in ceea ce privește gimnastica. Dupa divorțul parinților, viața fostei gimnaste s-a schimbat radical…

- Vești bune de la Administrația Prezidențiala, in criza COVID-19! Klaus Iohannis a anunțat, astazi, masuri de relaxare ale restricțiilor. Calendarul relaxarilor incepe chiar din 15 mai, atunci cand dispar obligativitatea purtarii maștii și inceteaza restricțiile de circulație pe timpul nopții, iar magazinele…

- Irina Rimes, 29 de ani, cantareața și compozitoare din Republica Moldova, a anunțat vineri seara, 30 aprilie, ca s-a vaccinat anti-COVID-19, intr-o postare pe Facebook. ”M-am vaccinat. Nu m-a pus nimeni, nu m-a platit nimeni sa vorbesc despre asta și nu reprezint interesele nimanui. Reprezint interesele…

- „Intenția noastra este de a avea o deschidere coordonata a restaurantelor dupa Paște”, a declarat, astazi, ministrul de stat George Gerapetritis, la un post de televiziune. Potrivit oficialului grec, clienților li se va permite sa ia masa in aer liber, relateaza Reuters.Guvernul de la Atena a demarat,…

- O femeie din comuna Florești a postat pe un grup de Facebook, unde se plangea de un alt cetațean care nu a strans de pe strada mizeria facuta de calul sau.Aceasta l-a dat drept exemplu pe bunicul ei, povestind cum „la țara” in vremurile de demult, oamenii aveau in caruța cele necesare pentru a strange…

- Vaccinul AstraZeneca are efecte adverse mai severe decat vaccinurile Pfizer și Moderna? Raspunsul profesorului de sanatate publica la Universitatea Babeș-Bolyai, Razvan Cherecheș. „Nu. Efectele adverse relativ comune sunt: una din 10 persoane poate sa dezvolte dureri la locul injectarii, dureri…