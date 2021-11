Alaturi de Taraful Rutenilor, Carmen Chindriș a ajuns sa fie nelipsita de la petrecerile romanilor, in special de la cei care au milioane in conturi. Piesele ei au un succes rasunator, iar fanii inraiți nu au intarziat sa apara. Cu toatea astea, artista nu vrea sa satisfaca dorința unora de a afla ceea ce se intampla in viața ei amoroasa.