- „Cred ca-si doreste Nicolae Ciuca sa-si construiasca o imagine cum ca e, asa, din afara, si ca lui nu-i place politica. Daca nu-ti place politica, nu trebuie sa faci politica. Deocamdata esti presedintele Senatului, ai fost prim-ministru, esti senator PNL. Ai fost respectat in cadrul Armatei, puteai…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma, martis eara, ca a discutat cu colegii liberali, la Iasi, despre provocarile acestui an, dar si despre rezultatele din cei patru ani de guvernare. Liderul liberal crede ca este nevoie de unitate si colaborare: ”O structura dezbinata nu va putea niciodata sa…

- „Am fost in dialog si in coordonare cu presedintele Partidului Social Democrat, cu premierul Romaniei. Probabil ca ati vazut si acum o saptamana ca am fost la Guvern, cand s-au discutat toate aceste revendicari ale fermierilor si transportatorilor, in fiecare zi aproape am vorbit. Ministrii nostri cu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demintit marti, raspunzind unei intrebari intr-o conferinta de presa, la Kiev, ca a discutat cu premierul ungar Viktor Orban despre un armistitiu cu Rusia, relateaza BBC News, potrivit news.ro.O jurnbalista de la radiodifuzorul american NPR l-a intrebat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni ca cinci randuri de alegeri intr-un singur an sunt „cat se poate de obositoare” si ca e bine sa fie luata o decizie politica in acest sens, precizand ca a discutat cu PSD despre „necesitatea unei comasari”.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunat, dupa o sedinta care a durat cinci ore, in care a discutat cu primarii liberali din Timis, ca actuala conducere a PNL Timis si-a asumat un plan de masuri astfel incat problemele ridicate in aceasta sedinta sa fie solutionate.”Am avut o sedinta de lucru si…

- „In acest moment, dupa ce am discutat la Sinaia, am stabilit clar ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale. Ca atare, daca PNL imi va cere sa candidez, eu nu pot sa ma duc in fata partidului sa le cer sa ne asumam sa candidam prin noi insine si daca partidul imi va cere, eu sa le…