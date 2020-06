Rasfatul de acasa - articole casnice, achizitionate cu mare grija Studiile pe piata arata ca in perioada pandemiei romanii si-au indreptat atentia, poate mai mult ca oricand, spre activitati casnice. O reactie fireasca, daca ne gandim ca activitatile limitate au avut nevoie de un substitut. Pentru unii gradinaritul a fost o oaza de liniste, micile proiecte de bricolaj sau pur si simplu mai multa atentie acordata produselor de utilizare frecventa, din casa. Intretinerea lenjeriei, achizitia unor piese de acest gen se numara printre cele mai atractive proecupari ale momentului.



In goana si fuga dupa rezolvarea treburilor zilnice, in stresul si freamatul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finala „Romanii au talent“ s-a incheiat cu victoria mecanicului auto Radu Palanita (40 de ani), primul Golden Buzz dat de Florin Calinescu in cel de-al zecelea sezon. Pe ultimul loc in preferintele telespectatorilor s-a clasat artistul rus Gennady Tkachenko-Papizh, trimis in finala de Smiley si Pavel…

- O familie din Huși este blocata de trei saptamani in Italia șiincearca sa ajunga acasa, in Romania. Oamenii și-au pierdutslujbele, nu au mai platit chiria iar proprietarul i-a dat afara.Au dormit in gari, pe strazi și susțin ca au primit numaipromisiuni de la la consulatul și ambasada Romaniei.Oamenii…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel, vineri, catre romanii din strainatate sa nu vina acasa de Paste, informeaza AGERPRES . “Se apropie cu pasi repezi cele mai importante sarbatori crestine. Sunt sarbatori ale luminii, ale comuniunii, ale solidaritatii si bunatatii, pe care oamenii le celebreaza…

- Au trecut șase zile de cand Romania a intrat in stare de urgenta, instituita din cauza noului coronavirus. Asta inseamna masuri excepționale, care n-au mai fost luate pana acum. Romanii se obișnuiesc insa greu cu aceasta schimbare majora in viața lor.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj romanilor din Diaspora, indemanandu-i sa nu se intoarca in țara de Paște. De asemenea, șeful statului a reamintit ca sunt restricții de circulație in Europa și ca, odata ajunși la granița, ei ar trebui sa intre direct in izolare sau in carantina. „Se apropie…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a solicitat, joi, prefectilor si sefilor institutiilor publice deconcentrate sa le transmita romanilor din afara granitelor sa nu vina in acest an acasa de sarbatori, deoarece, in contextul normelor stabilite de experti, cand se intorc in tara trebuie sa intre in carantina…

- Klaus Iohannis le cere romanilor din afara granitelor sa nu se intoarca in tara de Pasti. Solicitarea a fost formulata intr-o videoconferinta cu autoritatile din teritoriu. „Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile pascale.…

- Klaus Iohannis a transmis un mesaj pentru romanii din Diaspora: sa nu vina acasa de sarbatori. Președintele a reamintit ca sunt restricții de circulație in Europa și ca, odata ajunși la granița, ei ar trebui sa intre direct in izolare sau in carantina. „Se apropie sarbatorile pascale. Trebuie sa le…