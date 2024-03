Răsfăț la deschiderea locației Căpșuni Delicioase, în inima Capitalei. Invitații au luat parte la un eveniment deosebit. Vedetele din Romania au sarbatorit deschiderea unei noi locații pentru un brand fresh care aduce pe piața produse mult iubite: „Capșuni Delicioase”.Evenimentul de inaugurare a noii locații „Capșuni Delicioase” a avut loc in One Herastrau Towers, in seara de 29 februarie, incepand cu ora 19:00. Iar printre participanți s-au numarat și personalitați indragite din spațiul public. Decorul spectaculos din cadrul evenimentului a contribuit la momentul festiv al Grand Opening-ului și a marcat astfel debutul unei noi etape pe piața concurențiala a produselor dulci. Promisiunea a fost nu doar de a oferi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

