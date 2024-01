Răscoala de la București – Miracolul românesc? Intr-o țara in care speranța a devenit un lux pentru mulți, aproape toata lumea așteapta un miracol! Un miracol pe care ne forțam sa credem ca va veni odata cu alegerile din acest an, deși știm ca Sistemul controleaza autoritar intreg procesul electoral și va dicta, ca de obicei cu ajutorul STS și prin intervenția SRI, rezultatul optim pentru acesta, pentru Sistem. In plus, securicii și nulitațile inepte implantate de același Sistem in toate structurile de conducere ale tuturor partidelor parlamentare fac ca orice argument pe care sa iți intemeiezi speranțele sa dispara „precum se stinge fumul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Indignarea transportatorilor și a fermierilor a avut ecou la intrarea in București. Claxoanele nu s-au oprit ore in șir și s-au auzit pe toate strazile din Chiajna, iar manifestanții au facut tot ce le-a stat in putere ca sa doboare baricada de jandarmi și polițiști.Spiritele s-au incins rapid, iar…

