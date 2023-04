Stiri pe aceeasi tema

- Taxele si impozitele locale vor fi majorate cu 13,8% de anul viitor, in Bucuresti, pe baza ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de joi. Grupul PSD s-a opus majorarilor.Hotararea a fost adoptata cu 31 de de voturi…

- Majorarea taxelor si impozitele locale cu 13,8%, de anul viitor, regulamentul de amplasare a statiilor de incarcare a autovehiculelor electrice, precum si o rectificare bugetara se numara printre proiectele care vor fi dezbatute in sedinta Consiliului General al Capitalei de joi. Fii la curent cu…

- Lovitura dura pentru mii de romani! Potrivit unui proiect pus in dezbatere publica, taxele și impozitele vor fi majorate pentru mii de romani.Mai exact, conform informatiilor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, vor plati mai mulți bani cei care locuiesc in... Fii la curent…

- Sunt din ce in ce mai tumultuoase procesele in care primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, pledeaza impotriva propriului Consiliu General și in favoarea reclamanților care solicita anularea planurilor urbanistice zonale ale sectoarelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a informat, joi, in cadrul sedintei Consiliului General municipal, ca solutia drumului provizoriu prin Padurea Baneasa in vederea asigurarii accesului in Cartierul Greenfield nu este sustinuta de conducerea nationala a Romsilva, informeaza Agerpres.…

- Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 13,8% in 2024, conform ratei inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare pus in dezbatere publica de Primaria Capitalei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Una dintre problemele cu care se confrunta Bucureștiul este cea legata de gestionarea conforma a deșeurilor municipale, iar potrivit normelor Uniunii Europene in materie, capitala noastra trebuie sa faca eforturi pentru a se apropia cat mai mult de cerințele europene referitoare la protejarea mediului.…

- Valoarea schimburilor comerciale dintre Romania si Republica Coreea a fost de 1,08 miliarde dolari in primele 11 luni din 2022, in crestere cu 11,4% fata de perioada similara a anului 2021, potrivit unui comunicat al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). Fii la curent…