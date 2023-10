Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a afirmat ca a discutat cu președintele Iohannis legat de acțiunea impotriva Austriei la CJUE, in cazul in care Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen. Președintele Romaniei este comandantul suprem al armatei, este obligatoriu, indiferent daca ne iubim sau nu, sa avem…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, ca atat timp cat este prim-ministru nu o sa accepte ca romanii sa fie in continuare „umiliti” de cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Ciolacu a reiterat ca, daca in decembrie Austria isi va folosi din nou dreptul de veto impotriva Romaniei, va ataca la…

- Parlamentul European (PE) va organiza o dezbatere și va adopta o rezoluție cu privire la parcursul european al Republicii Moldova, in sesiune plenara, in luna octombrie. Potrivit europarlamentarului Siegfried Muresan, presedintele Delegatiei Parlamentului European (PE) pentru relațiile cu Republica…

- Comunicat de presa | Claudiu Racuci senator PNL: Parlamentul European și Comisia Europeana susțin aderarea Romaniei la Schengen Comunicat de presa | Claudiu Racuci senator PNL: Parlamentul European și Comisia Europeana susțin aderarea Romaniei la Schengen Senatorul PNL Claudiu Racuci iși dorește ca…

- Presedinta Comisiei Europene a pledat, miercuri, in discursul despre Starea Uniunii pe care l-a sustinut in fata Parlamentului European, pentru includerea neintarziata a Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen, apreciind ca cele doua tari au luat masurile potrivite impotriva migratiei si se comporta…

- Adunarea politica a Partidului Popular European (PPE) - cea mai mare familie politica din Europa - a decis ca Partidul Național Liberal sa gazduiasca, la București, Congresul PPE dinaintea alegerilor europarlamentare din 2024, transmite marți PNL intr-un comunicat. La eveniment vor participa peste 2.000…