Rareș Bogdan, total dezamăgit de LEGEA PNL: Rămâne una dintre dorințele mele cele mai FIERBINȚI Rareș Bogdan , prim-vicepreședintele PNL și europarlamentar, se arata dezamagit de parcursul pe care l-a avut legea inițiata de PNL privind anularea pensiilor speciale. „Era și ramane una dintre dorințele mele cele mai fierbinți”, spune fostul jurnalist. Pastrand tema „specialilor”, Bogdan spune ca a auzit ca exista circuite subterane pentru cei din instituții care vor sa se vaccineze, instituții cum ar fi BNR sau Curtea de Conturi. „Azi se implinește un an de cand legea inițiata de PNL privind anularea pesiilor speciale a fost adoptata in Parlament. A fost o promisiune facuta romanilor și am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și europarlamentar, se arata dezamagit de parcursul pe care l-a avut legea inițiata de PNL privind anularea pensiilor speciale. „Era și ramane una dintre dorințele mele cele mai fierbinți”, spune fostul jurnalist. Pastrand tema „specialilor”, Bogdan spune ca…

- Deputatul PNL Razvan Prișca a declarat luni, la Antena 3, ca atacurile la adresa liderului formațiuni reprezinta un lucru „firesc și normal” ținand cont ca s-a intrat in linie dreapta pentru Congres. „Mi se pare ca este absolut normal, cand mergem in linie dreapta spre Congres, e firesc si…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, îi cere și el lui Ludovic Orban sa plece de la conducerea partidului, susținând ca "PNL are nevoie de dialog și de democrație" și ca "sunt lucruri care trebuie spuse, pentru ca au fost ținute prea mult timp în birourile unora".…

- Sedinsa conducerii PNL s-a incheiat, in favoarea listei ministrilor pronuntandu-se 63 de mebri ai BPN. Florin Roman si Bolojan au votat impotriva. Au fost si cinci abtineri, printre care Emil Boc, Rares Bogdan si Robert Sighiartau. Atacat dur in sedinta, Ludovic Orban a ripostat in aceeasi nota,…

- Biroul Politic National al PNL, intrunit in sistem videoconferinta marti seara, a validat lista ministrilor propusi de liberali in Guvernul Citu. Au fost 63 de voturi pentru, doua voturi impotriva si cinci abtineri, in conditiile in care 33 dintre membrii BPN nu au votat deloc. Au fost impotriva…

- CCR a decis ca pensiile de serviciu nu vor fi impozitate. Proiectul prevedea ca pensiile cu peste 7.000 de lei sa fie impozitate cu 85%.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a pronuntat marti o decizie pe sesizarile Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu…

- Cei 9 judecatori ai Curții Constituționale a Romaniei au decis: Impozitarea pensiilor speciale este neconstituționala. In iunie 2020 s-a votat in Parlament impozitarea pensiilor speciale cu 85%, pentru cele mai mari de 7.000 de lei și cu 10% cele intre 2.000 și 7.000 de lei, legea a fost atacata la CCR de…

- Robert Cazanciuc a prezentat argumentele pentru care PSD susține inițiativa „Fara penali in funcții publice”. „In momentul de fața aveți o alta conducere a Partidului Social Democrat, aveți o alta decizie politica, aveți alte liste de parlamentari. Suntem intr-o cu totul și cu totul alta situație PSD.…