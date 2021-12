Stiri pe aceeasi tema

- Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei are alocat cel mai mare procent pentru zona de infrastructura, comparativ cu celelalte 23 de planuri aprobate in UE, a declarat prim-vicepreședintele PNL, eurodeputatul Rareș Bogdan, duminica, pe B1 TV. „Daca iți amintești, in toate lunile…

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanta de urgenta care reglementeaza cadrul institutional, fluxurile financiare si modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Potrivit…

- Energia va dispune in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) de o suma de 1,62 miliarde euro, din care 515 milioane euro va fi directionata catre infrastructura de distributie a gazelor din surse regenerabile si capacitatile de productie a hidrogenului verde, a anunțat ministrul…

- Fostul ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a inclus in Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) transmis la Comisia Europeana o mulțime de proiecte controversate de care nu știe niciun parlamentar roman despre ele, fapt pentru, PUTEREA, va prezenta, in exclusivitate,…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, intrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Citu sa ocupe o alta functie in urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri “se pot discuta”. Pe de alta parte, a precizat ca este…

- Romania are o oportunitate uriasa de a finanta proiectele pe digitalizare prin PNRR, avand la dispozitie 1,9 miliarde de euro, a declarat, miercuri, Barna Tanczos, ministrul interimar al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in cadrul evenimentului "Ghiseul.ro - 10 ani de plati online"."Fara…

- PNRR ar putea fi cuvantul anului dupa pandemie. Sunt 29,2 miliarde de euro pe care țara noastra le-a obținut de la U.E. pentru transport sustenabil, educație, sanatate, digitalizare. Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei cuprinde 1.350 de pagini, banii ceruți sunt 14,2 miliarde…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen va efectua luni o vizita oficiala la Bucuresti pentru a prezenta evaluarea privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei in cadrul NextGenerationEU. Ursula va avea intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin…