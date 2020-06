Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat ca a vorbit cu Ludovic Orban și ca acesta a luat o masura drastica dupa scandalul celebrei poze din biroul sau atunci cand iți serba ziua de naștere. Mai exact, premierul va interzice demnitarilor sa intre cu telefoanele mobile in spațiul in care acesta…

- Rares Bogdan a vorbit intr-un interviu acordat Libertatea despre fotografia in care Ludovic Orban a fost surprins fumand ce a generat controverse. "Marele atac al PSD si USR la Guvernul Orban in sase luni de guvernare a fost ca fumeaza. Noi fumam, nu furam! Au fumat. Nu e in regula. Daca asta…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la vila de protocol Vila Lac, cu reprezentantii conducerii PNL. Printre subiectele de discutie s-au aflat situatia partidului in sondaje dar si pregatirile pentru alegerile care, cel mai probabil, se vor desfasura la sfarsitul acestui an. Astfel, liberalii…

- Rareș Bogdan a precizat ca parteneriatul cu USR-PLUS va fi „un parteneriat pentru reformarea Romaniei”. „Vom fi intr-un parteneriat absolut firesc cu USR. Nu o sa luam 50%. Nici nu e bine sa luam 50%. E bine sa ai parteneri care sa te traga de mana. Eu nu spun un parteneriat doar pentru guvernare ci…

- "Dl respectiv, in momentul in care intram acum cu dvs. in emisiune, tocmai citeam ca mi-a trimis un mesaj in care-mi explica ca i-am distrus cariera. Dom`ne, nici macar nu i-am cerut demisia, am spus ca daca aș fi fost intr-o funcție executiva, l-aș fi demis, l-aș fi trimis undeva la un post de poliție…

- Conducerea largita a PNL se va intalni marți, in sistem de videoconferința, de la ora 19.00, in contextul in care mai mulți lideri ai partidului sunt deranjați de declarațiile incomode facute public de prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, au declarat surse din PNL pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Citește…

- Intr-un dialog cu Radu Popa, in cadrul emisiunii online EVZ.TV, Cozmin Gușa a dezvaluit o serie de lucruri care au zguduit dedesubturile securisto-politico-financiare ale establishmentului de putere al Romaniei. Fostul secretar general al PSD prognozeaza un viitor apropiat in care structurile angajate…

- Rares Bogdan a sustinut ca nu are reprosuri pentru premierul Ludovic Orban privind modul in care este gestionata criza COVID-19, dar este de parere ca liderii liberali ar trebui sa comunice mai bine. "Nu se poate ca un vicepreședinte de partid sa afle de la TV masurile Guvernului”, a precizat…