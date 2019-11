Rareş Bogdan, înaintea dezbaterii: "Dăncilă vrea, pur şi simplu, să descindă cu forţa, împreună cu scandalagiii de serviciu" "A ieși la vot duminica este un manifest impotriva nemerniciei care a scos in strada sute de mii de romani. Daca va mai trebuie un argument, priviți mascarada pe care o face Dancila! Vrea, pur și simplu, sa descinda cu forța, impreuna cu scandalagiii de serviciu, la intalnirea pe care președintele Romaniei o are cu jurnaliști și analiști. Intalnire pe care șeful statului a organizat-o!!

Dancila se agața cu dinții de un pic de imagine pe care și-ar putea-o face forțand ușile la dezbatere, dar cred ca numai cei extrem de naivi și neinformați, ca sa fiu elegant, pot crede in sinceritatea ei.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

