- Membrii Guvernului condus de Ludovic Orban au depus, luni, 4 noiembrie 2019, la ora 19.00, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura in functii, in fata presedintelui Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis: ”Va doresc un mandat de mare succes, chiar daca, din pacate, nu va fi un mandat intreg…

- Ziarul Unirea Cabinetul Orban a depus juramantul in fața președintelui: Prima ședința in aceasta seara la Palatul Victoria Cabinetul Orban a depus juramantul in fața președintelui: Prima ședința in aceasta seara la Palatul Victoria Echipa noului Guvern Orban a participat luni, de la ora 19.00, la ceremonia…

- Guvernul Orban a fost investit de Parlament cu 7 voturi peste limita majoritatii. Balanta a fost inclinata decisiv de voturile deputatilor controlati de Daniel Constantin, care s-au dezis de Victor Ponta invocand interesul national. In spatele negocierilor a stat si Mihai Tudose, pe care Ponta l-a acuzat…

- Europarlamentarul și fostul premier, Mihai Tudose, face un apel catre colegii din Pro Romania, dar și de la alte partide parlamentare sa voteze guvernul Orban pentru ca Romania este intr-o situație critica și orice ar fi are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Tudose susține ca a vazut poziția lui…

- Pro Romania este la un pas de implozie, asta dupa ce Victor Ponta a anunțat ca parlamentarii care vor vota guvernul Orban vor fi excluși din partid, dar locotenenții sai nu sunt de acord. Prim-vicepreședintele Pro Romania, Daniel Constantin, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca exista un curent…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marți seara pentru STIRIPESURSE.RO ca ii propune liderului PSD Viorica Dancila, care a avansat scenariul „unirii” PSD cu Pro Romania dar fara Victor Ponta, sa-și dea demisia amandoi. „Perfect. Și ProRomania vrea fara Dancila. Propun sa demisionam…

- Ne vom duce misiunea pana la capat : o Romanie in care sa indraznim sa credem! Acum 3 ani, am preluat o Romanie trista, dezbinata, care nu aparținea romanilor. Am preluat o Romanie a inechitaților salariale, a umilirii batranilor și tinerilor, a injustiției și subdezvoltarii. Am preluat o Romanie…