- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a criticat, sâmbata, în conferinta de alegeri a PNL Bihor, faptul ca PNL nu detine portofoliul Fondurilor Europene, el susținând ca cel mai bun titular pentru functia de ministru ar fi fost Marcel Bolos, predecesorul lui Cristian Ghinea. "Daca…

- Ministrul Muncii, care il susține pe Florin Cițu, spune ca in PNL se da o lupta pe viata si pe moarte pentru sefia partidului. "Ce avem in acest moment in PNL? Avem o batalie aproape pe viata si pe moarte, nu mai recunosc atmosfera din PNL, ne spunem cuvinte grele, punem sub semnul intrebarii rezultatele…

- "Pe timpul guvernarii PSD, Romania avea a patra cea mai mica datorie guvernamentala neta din UE, de 34,6% in PIB. In conditiile in care guvernarea PSD a lasat si o rezerva financiara in Trezorerie de 5,2 miliarde euro. Cu toate acestea, in guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR viitorul economic si social al…

- Alina Gorghiu ii raspunde cu un atac lui Ludovic Orban, președintele PNL, care a spus despre Florin Cițu, contracandidatul sau la șefia partidului, ca nu poți vorbi de suflu nou cu o echipa in care sunt Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc sau Gheorghe Flutur. Senatoarea liberala spune ca Ludovic…

- Consiliile Județene Braila și Galați au trimis o scrisoare deschisa de protest catre Guvern in legatura cu faptul ca toate proiectele propuse de acestea spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNR R) au fost respinse, relateaza publicația locala Obiectiv Vocea Brailei . ”Cu regret…

- Primul – ministru Florin Cițu și-a anunțat duminica dimineața candidatura la președinția Partidului Național Liberal. Flancat de un grup de aproximativ 30 – 40 de lideri liberali, printre care puteau fi vazuți Raluca Turcan, ministrul Muncii, Emil Boc, primarul Cluj – Napoca, Lucian Bode, ministrul…

- A fost petrecere, marți, in Salonul Spaniol, din Parlament, de ziua președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban, iar mai mulți participanți au fost surprinși fara masca, deși este obligatorie in spații inchise. Și anul trecut, mai mulți liberali au fost surprinși fara masca la ziua lui Orban. Marți…