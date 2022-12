Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani din Cimișlia risca sa-și petreaca urmatorii 10 ani la inchisoare, dupa ce a patruns in casa unei femei de 88 de ani, a batut-o și a sustras banii pe care i-a gasit in locuința acesteia.

- Zi de sarbatoare in familia prezentatorului TV! Gabriela Prisacariu iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar frumoasa vedeta a implinit varsta de 30 de ani. Dani Oțil a surprins-o pe soția lui cu un cadou de zeci de mii de euro, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare.

- Angela Martini (35 de ani), soția lui Dragoș Savulescu, a facut cateva declarații incendiare despre doua colege de „podium”. Cunoscutul model a anunțat pe contul sau de Instagram ca face dezvaluiri despre doua romance celebre. „Sa inceapa spectacolul și sa expunem nenorocitele”, a scris Angela intr-un…

- Leo de la Kuweit este atacat din toate parțile, dupa ce ar fi tras țepe la nenumarate evenimente. O alta persoana a venit la Acces Direct cu acuzații similare cu cele ale altor nuntași care i-au dat bani artistului ca sa le cante la nunți, chiar și dupa ce acesta a declarat in direct ca va returna banii.

- Gelozia l-a trimis la puscarie pe un batran de 80 de ani, care va trebui sa-si petreaca urmatorii 5 ani dupa gratii. Batranul a fost condamant pentru tentativa de omor asupra unui membru al familiei. Iar cel pe care l-a atacat cu o secure, in timp ce dormea, era propriul fiu, pe care batranul il suspecta…

- Marcel Pavel poate sa se laude cu o soție peste care anii nu și-au pus amprenta. Violeta este mai frumoasa pe zi ce trece, chiar și atunci cand nu este alaturi de soțul ei, in lumina reflectoarelor. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in timp ce se relaxa in oraș, alaturi de o prietena.

- Cunoscutul scriitor Emil Cioran, care se declara neputincios in a crede in Dumnezeu, preciza intr-una din carțile sale ca „tot ce este Siberie in sufletul nostru ii cere pe sfinți" (Emil Cioran, Lacrimi și sfinți, Ed. Humanitas, București, 2017, p. 48).In aceeași lucrare, se ...

- Un roman care a jefuit cel puțin 27 de farmacii in Belgia a declarat in timpul procesului ca a comis infracțiunile pentru ca era depresiv dupa ce fusese parasit de soția, informeaza publicația nieuwsblad.be.