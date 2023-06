Ministrul Marcel Boloș iși incheie saptamana aceasta mandatul de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, pe care l-a preluat la 4 mai 2022. Cu aceasta ocazie publica un raport de activitate. Creștere cu peste 20% a gradului de absorție, intr-un an calendaristic In ultimul an (mai 2022 – mai 2023), suma totala primita de Romania din fonduri europene prin Politica de Coeziune și PNRR este de 11,3 miliarde de euro, iar rata absorbției a crescut de la 54% la 77% in prezent. „La preluarea acestui mandat, mi-am asumat ca va fi dedicat beneficiarilor. Toate demersurile pe care le-am facut…