Conducerea Politiei Romane a anuntat, joi, ca au fost descoperite mai multe deficiente in interventia politistilor in cazul dublei crime din Onesti. Negociatorul nu a fost informat ca agresorul a sunat la 112 si nu stia care sunt revendicarile acestuia, neputand astfel actiona corespunzator. Adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, chestorul Florentin Bracea, a declarat […] The post Raportul in Onești: Negociatorul nu știa ca agresorul a sunat la 112 si nici revendicarile acestuia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .