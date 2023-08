Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat in cazul femeii care a nascut in fata spitalului din Urziceni, dar si in urma afirmatiilor primarului din Urziceni, Constantin Sava, care a facut referire la faptul ca femeia are un handicap si ca e de etnie rroma.Presedintele…

- Sunt controale și anchete la spitalul din Urziceni in cazul femeii care a nascut in curte, direct pe asfalt, fara sa primeasca asistența medicala de la angajații unitații medicale. Dupa sancțiunile anunțate, luni, de ministrul Sanatatii, a venit randul primariei sa ia masuri.

- Managerul Spitalului Municipal din Urziceni, precum si medicul de garda si asistenta care se aflau in tura atunci cand s-a prezentat femeia in travaliu care nu a fost primita in spital au fost sanctionați cu amenzi.

- Daniela Elena Ianus, managerul Spitalului Urziceni, susține ca angajații spitalului au procedat corect in cazul femeii care a ajuns sa nasca pe trotuar, in fața unitații sanitare. Aceasta da vina pe rudele femeii, care nu ar fi așteptat.„Au spus ca are dureri. Asistenta de la CPU i-a inregistrat…

- Doctorii consultați de Libertatea spun ca femeia trebuia oprita in spital chiar daca lipsea linia de garda la ginecologie.Luni, 31 iulie 2023, o tanara de 24 de ani din județul Ialomița a nascut pe trotuarul din fața Spitalului Urziceni.Imaginile cu tanara intinsa pe jos și cu un echipaj al Ambulanței…

- „Am inițiat o ancheta interna, sa stabilim, verificam și inregistrarile video. Noi am apelat 112 in CPU pentru ca nu avem garda la ginecologie și trebuia trimisa la Slobozia”, spune managerul Daniela Elena Ianuș pentru Libertatea. Luni dimineața, 31 iulie 2023, o femeie in varsta de 24 de ani a nascut…