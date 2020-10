Stiri pe aceeasi tema

- ”Pe 14 octombrie, Comisia Europeana a trimis Romaniei o analiza a Planului National al Romaniei privind Energia si Schimbarile Climatice 2021-2030 (PNIESC). Planul este documentul care defineste modul in care Romania va actiona in domeniul energiei in urmatorul deceniu, in contextul unei crize climatice…

- Pe 14 octombrie, Comisia Europeana a trimis Romaniei o analiza a Planului Național al Romaniei privind Energia și Schimbarile Climatice 2021-2030 (PNIESC). Planul este documentul care definește modul in care Romania va acționa in domeniul energiei in urmatorul deceniu, in contextul unei crize climatice…

- Raport CE: Bucureștenii și clujenii, intre cei mai nemulțumiți europeni de zgomot, calitatea aerului și corupția din orașele lor Comisia Europeana a publicat marti raportul privind calitatea vietii in orasele europene potrivit caruia 95% dintre clujeni si 82% dintre bucuresteni se declara multumiti…

- Un procent de 95% dintre clujeni si 82% dintre bucuresteni sunt multumiti de orasul lor, potrivit raportului privind calitatea vietii in orasele europene publicat de Comisia Europeana, informeaza Agerpres.In 2019, 9 din 10 europeni s-au declarat satisfacuti de viata din orasul lor, conform rezultatelor…

- In cadrul celei de a 18-a Saptamani europene a regiunilor și orașelor, Comisia Europeana a publicat un raport privind calitatea vieții in orașele europene. Rezultatele a 58.100 interviuri realizate in 83 de orașe arata ca, in 2019, 9 din 10 persoane s-au declarat satisfacute de viața in orașul lor.…

- Uniunea Europeana a stabilit, printr-un acord intre Comisia Europeana și statele membre, un set de instrumente pentru securitatea rețelelor de telecomunicații. Dupa cum arata un raport al casei de avocatura Morgan Lewis, setul comun Toolbox on 5G Cybersecurity recomanda o abordare bazata exclusiv pe…

- Povara poluarii si a schimbarilor climatice variaza in Europa, existand diferente clare intre tarile din estul si cele din vestul continentului. Cea mai mare pondere a deceselor cauzate de mediu la nivel national (27%) se inregistreaza in Bosnia si Hertegovina, iar cea mai scazuta in Islanda si Norvegia…

- In UE, cea mai ridicata contributie a mediului la mortalitate se inregistreaza in Romania (19%), iar cea mai scazuta in Suedia si Danemarca (10%), se arata intr-un comunicat publicat, marti, de Agentia Europeana de Mediu (AEM), informeaza Comisia Europeana.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul…