Raport: Ultimii opt ani au fost cei mai calzi ani înregistraţi vreodată Daca proiectiile pentru acest an se vor confirma, cei opt ani din perioada 2015-2022 vor fi cei mai calzi ani inregistrati vreodata, a avertizat duminica Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), intr-un raport considerat a fi o "cronica a haosului climatic", relateaza AFP. "In timp ce summitul COP27 incepe, planeta noastra trimite un semnal de primejdie", a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, intr-un mesaj video difuzat la conferinta ONU privind schimbarile climatice COP27, de la Sharm el-Sheikh. Aceasta "cronica a haosului climatic" arata "atat de clar ca schimbarea are loc… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca proiectiile pentru acest an se vor confirma, cei opt ani din perioada 2015-2022 vor fi cei mai calzi ani inregistrati vreodata, a avertizat duminica Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), intr-un raport considerat a fi o „cronica a haosului climatic”. „In timp ce summitul COP27 incepe, planeta…

- Concret, vremea s-a incalzit in Europa cu jumatate de grad Celsius la fiecare 10 ani, astfel ca in viitorul nu prea indepartat iernile vor fi tot mai scurte și blande, in timp ce verile vor fi cu adevarat caniculare. Planeta se topește, temperaturi uriașe in Europa Raportul Organizației Meteorologice…

- Mercurul a urcat in termometre pana la 37 de grade in Spania, iar in Romania, in unele zone au fost inregistrate temperaturi de pana la 28 de grade Celsius.Saptamana aceasta a fost depașit recordul termic, iar ziua de 25 octombrie este considerata cea mai calduroasa din ultimii 100 de ani.Specialiștii…

- Mercurul a urcat in termometre pana la 37 de grade in Spania, iar in Romania, in unele zone au fost inregistrate temperaturi de pana la 28 de grade Celsius.Saptamana aceasta a fost depașit recordul termic, iar ziua de 25 octombrie este considerata cea mai calduroasa din ultimii 100 de ani.Specialiștii…

- Cel mai frig va fi in nordul Transilvaniei si in Maramures, unde maximele nu vor mai trece de 17 grade Ceslius. In zonele de depresiune este posibil sa se formeze ceața.In Dobrogea și in Baragan, atmosfera este variabila, iar cerul se arata parțial noros. Temperatura maxima a zilei va ajunge la valoarea…

- Astazi, vremea va fi mai rece decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil și pe spații mici ploi slabe in nordul, nord-estul și centrul teritoriului. Vintul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor incadra intre 12 și 22…

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…

- Elveția propune pedeapsa cu inchisoarea pentru cei care incalca noile reguli de utilizare a gazelor, care prevad o temperatura de numai 19 grade Celsius in locuința și o temperatura a apei calde de maximum 60 de grade.