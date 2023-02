Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua treimi (69%) dintre consumatorii de la nivel global și-au redus cheltuielile neesențiale și majoritatea (96%) au adoptat comportamente de economisire, in contextul scumpirilor, potrivit PwC

- Toate sindicatele din Cipru au decis sa faca astazi o greva generala in toata țara pentru un motiv incredibil. Federația Pancipriana a Muncii (PEO) in cooperare cu restul organizațiile sindicale din Cipru vor face o greva de trei ore, astazi, 26 ianuarie 2023, cu marșuri și adunari in toate orașele…

- O politista, sefa de post in localitatea Barsana din judetul Maramures este acuzata ca a furat tigari de contrabanda, depozitate in camera cu probe. Ca sa nu lase pachetele goale, le-au umplut cu rumegus. Tigarile de contrabanda au fost confiscate in luna noiembrie a anului trecut si au ajuns sa fie…

- Așteptarile privind inflația in randul consumatorilor din zona euro au fost revizuite in scadere din noiembrie, punand capat unei perioade lungi de creșteri ale prețurilor la alimente și energie, arata cel mai recent sondaj privind inflația publicat de Banca Centrala Europeana (BCE). Inflația in blocul…

- Costul eliberarii actelor permisive pentru operatoriii de transport rutier va fi redus. Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondului rutier și a Legii privind reglementarea prin autorizare a activitații de intreprinzator a fost votat in lectura a doua. Conform proiectului, prețul pentru o autorizație…

- Economist Intelligence Unit a facut un top al celor mai scumpe orașe din lume in 2022, ținand cont deopotriva de creșterea prețurilor energiei, a carburanților, dar și de valoarea monedelor naționale.Potrivit Indexului privind costul traiului la nivel global din acest an publicat de Economist Intelligence…

- Cheltuielile militare ale Rusiei in timpul celor noua luni de razboi in Ucraina se ridica la aproximativ 82 miliarde de dolari, aceasta cifra cuprinzand sumele nemijlocite utilizate pentru sustinerea efortului de razboi, conform estimarilor editiei ucrainene a Forbes, informeaza AGERPRES . Dar in aceasta…

- Un amendament la noua ordonanța din energie schimba radical modul de taxare pentru companii. Astfel, la calcul nu se mai ține cont de toate cheltuielile producatorilor de energie din surse regenerabile. Spre exemplu, cheltuielile cu energia cumparata de la alți producatori, in zilele in care producția…