In primul semestru al anului curent au fost inchiriate spații logistice și industriale cu o suprafața cumulata de 542.000 de metri patrați, in creștere cu 50% fața de perioada similara a anului precedent, potrivit datelor firmei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Volumul tranzacționat in al doilea trimestru a fost aproximativ 240.000 de metri patrați, care s-a adaugat la cei peste 300.000 de metri patrați inchiriați in primele trei luni ale anului. La jumatatea anului, 86% din suprafața tranzacționata a fost reprezentata de contracte noi și de proiecte de relocare, restul de…