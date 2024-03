Raport final în cazul gravidei ucisă de patron cu drujba, la serviciu: ce arată autopsia. Detalii cutremurătoare Rezultatele autopsiei in cazul gravidei ucise cu bestialitate in urma cu trei luni de tatal patroanei magazinului unde lucra arata ca fata de 25 de ani a fost omorata cu o drujba.Ioana Beatrice era gravida in patru luni, insa tatal copilului nenascut nu este criminalul fetei, așa cum se banuia, dupa ce acesta o abuzase sexual cu ceva timp inainte de crima. Asta arata raportul final al medicilor legiști.Un fost angajat al magazinului spune despre criminal ca iși ieșea din minți cand venea vorba de bani.Imediat dupa crima, individul s-a predat la secția de poliție dupa ce a lasat-o pe Ioana intr-o… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

