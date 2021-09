Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Sambata s-a desfașurat prima etapa a Cupei Ferdinand Oțelu Roșu, ediția I, la disciplina kickboxing. Au participat 18 cluburi sportive din țara, insumand 48 de meciuri la baieți și 6 la fete. Categoriile au inceput de la -30 kg și 6-7 ani, pana la +100 kg, +18 ani! „ACS Complex Gym Oțelu…

- Lucrarile de modernizare in forța a Timișoarei impun noi restricții de circulație. Acestea vor fi impuse pe strada Prezan și pe Calea Bogdaneștilor. Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a aprobat urmatoarele masuri, necesare pentru realizarea unor lucrari in derulare: In primul…

- CARAȘ-SEVERIN – Prima ediție a Cupei „Ferdinand” la kickboxing va avea loc sambata, 11 septembrie, la Otelu Roșu! „Avem pana in prezent 17 cluburi participante pentru competiția din 11 septembrie pe disciplina kickboxing. Pentru data de 11 septembrie s-au inscris cluburi din Timișoara, Carpiniș, Arad,…

- Sala Sporturilor Olimpia va gazdui, in weekend, o noua competitie de gimnastica ritmica importanta, federatia romana de profil, in colaborare cu COSR, MTS si Primaria Municipiului Ploiesti, prin Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, organizand, de vineri pana duminica, editia 2021 a Campionatului National…

- Circulatia mai multor trenuri de calatori a fost afectata, in timp ce trenurile Regio 2045 Simeria - Arad si Regio 2185 Simeria - Lugoj (pe distanta Simeria - Margina) au fost anulate. La cele doua trenuri - IR 1766 si IR 75 la care s-a realizat transbordarea a 250 de pasageri cu mijloace auto pe distanta…

- In luna iulie, antreprenorul de pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud, Tirrena Scavi, a inceput lucrarile la bretelele de acces de la conexiunea cu DN 6, la ieșire spre Lugoj, zona unde se va face conexiunea cu centura de nord. DRDP Timișoara informeaza ca lucrarile continua la structurile…

- Constructorul centurii de sud a Timișoarei incepe din 8 iulie amenajarea unui nod rutier și a unui pasaj la intersecția dinspre Moravița spre Peciu Nou și Timișoara. Șoferii vor trebui sa foloseasca alt traseu.

- REȘIȚA – Mesajul Pontifical al Sfantului Parinte pentru Reșița, cu prilejul aniversarii a 250 ani de la aprinderea furnalelor, a fost transmis prin Excelența Sa Miguel Maury Buendia, Nunțiu Apostolic in Romania, și a fost citit de Preasfințitul Ioan, Episcop Auxiliar de Lugoj, cu prilejul Liturghiei…