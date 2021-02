IGSU a descoperit disfunctionalitati in rapoartele operative ale incendiului din Constanta soldat cu decesul unei femei, dar si faptul ca nu au fost utilizate corespunzator mijloacele de comunicare, ceea ce a facut ca unele resurse sa ajunga tarziu. Trei ofiteri vor fi cercetati disciplinar in urma interventiei. Doi dintre acestia aveau in responsabilitate tehnica din […] The post Raport Constanța: Trei ofițeri cercetați, erori la timpii de alertare și de intervenție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .