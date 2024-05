Stiri pe aceeasi tema

- Hubert Thuma a afirmat, luni, ca a accelerat la maximum proiectul pentru apa și canalizare in Snagov. "Proiectul de apa și canalizare este cel mai important pentru județul nostru. Urmeaza sa inceapa lucrarile aici in Snagov. Practic, in toate cele cinci sate din Snagov vom avea rețea de apa și canalizare. Mulți…

- Documentul cu fișa de salariu a președintelui francez Emmanuel Macron, in format PDF, a fost publicat pe madada.fr, in urma unei cereri facute de un fost jurnalist, Xavier Berne, relateaza Liberation. „Fluturașul” de salariu al președintelui Macron arata ca liderul de la Elysee a incasat un venit net…

- Consiliul Județean Ilfov vrea ca locuitorii sai sa aiba ochi sanatoși, dar și dinți pe masura. In paralel cu proiectul prin care sunt oferite consultații și ochelari de vedere gratuit, se deruleaza și acela destinat controalelor stomatologice, spune președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma. „Ilfov zambește”…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, anunta ca in sedinta de marti a plenului va fi adoptat proiectul de lege prin care se interzic jocurile de noroc in localitatile cu sub 15.000 de locuitori. ”Industria jocurilor de noroc, industria pacanelelor, va suferi prima mare infrangere…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, sambata, in timpul unui discurs adresat natiunii, ca toti cei implicati in atacul de la Crocus City Hall, de langa Moscova, au fost gasiti si vor plati pentru ceea ce au facut. El a declarat zi de doliu national pentru 24 martie. Potrivit BBC, Vladimir Putin…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma a dat startul curațeniei de primavara in județul Ilfov. Inițiativa a fost susținuta de Consiliul Județean Ilfov, Primaria Snagov, Fundația Ilfov Impreuna și Asociația Creștem Romania Impreuna, iar rezultatele au fost remarcabile. Zeci de voluntari și parteneri locali…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a incheiat un acord de cooperare intre județul Ilfov și regiunea Mazovia, impreuna cu omologul polonez, Mareșal al Voievodatului Mazovia, Adam Struzik. „Polonia e un exemplu de bune practici. Mai ales la capitolul economie. Iar eu…