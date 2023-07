Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-a intalnit, vineri, cu ambasadorul Japoniei la Bucuresti, Hiroshi Ueda, context in care a subliniat ca Romania ramane angajata sa indeplineasca toate obiectivele comune cuprinse in Parteneriatul strategic dintre cele doua tari, potrivit Agerpres.

- Firmele americane, in special cele din domeniul tehnologiei, au tendința de a se uita in special la orașele care au sisteme universitare puternice, pentru ca sunt in cautarea unor zone in care exista o forța de munca educata, a declarat ambasadoare SUA in Romania, Kathleen Kavalec, intr-un interviu…

- CITR: Crește interesul companiilor fața de mecanismele de restructurare Cele mai afectate domenii sunt: comerțul (476 companii), construcțiile (308 companii) și industria (195 companii). Regiunile cu cele mai multe insolvențe sunt București (282 companii), Bihor (143 companii), Cluj (105 companii).…

- In primul trimestru al anului 2023 cinci proiecte de concordat preventiv pentru companii de impact, cu active de peste 1 milion euro, au fost admise de catre instante. ”1.644 de companii au intrat in insolventa in primul trimestru din 2023, numar similar cu primul trimestru din 2022 cand au fost inregistrate…

- 1.644 de companii au intrat in insolvența in primul trimestru din 2023, numar similar cu primul trimestru din 2022 cand au fost inregistrate 1.610 companii in insolvența. Dintre acestea, 23 (fața de 17 in trimestrul 1 al 2022) sunt companii de impact , care cumuleaza peste 1.950 de angajați, inregistreaza…

- Clujul se afla in topul firmelor insolvente din Romania dupa primul trimestru din 2023. Județul ocupa poziția a treia. La nivel național, peste 1.600 de firme au intrat in insolvența dupa prima parte a anului.