Raport: Cererea de platină va creşte în acest an, provocând un deficit de aproape 1 milion de uncii Deficitul de platina pentru 2023 va fi de aproximativ 983.000 de uncii, arata raportul WPIC, ceea ce reprezinta o revizuire ascendenta cu 77% comparativ cu ultima sa prognoza din martie. Cererea industriala, in special in productia de produse chimice si de sticla din China, pare sa fie cea mai puternica inregistrata vreodata, estimeaza raportul. Cererea puternica continua si in sectorul auto, deoarece platina devine un inlocuitor din ce in ce mai obisnuit pentru paladiul scump in convertoarele catalitice, se arata in comunicat. Pretul platinei a fost de aproximativ 1.070 de dolari pe uncie, luni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

